Unfallverursacher wollte Polizei austricksen

Foto: Pille

Bösel (mab). Nach allen Regeln der Kunst hat ein 41-Jähriger nach einem Unfall in Bösel versucht, die Polizei hinters Licht zu führen. Der Mann aus Bad Zwischenahn muss jetzt wohl mit mehreren Strafverfahren rechnen. Der Unfall passierte gegen 20.30 Uhr auf der Overlaher Straße: Als die Beamten und der Rettungsdienst an der Unfallstelle eintrafen, entdeckten sie den Wagen in einem Straßengraben. Der 41-Jährige war in dem Wrack eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten ihn befreien. Der 41-Jährige, der offenbar nur leichte Verletzungen erlitten hatte, erklärte den Beamten, dass er einem Tier auf der Straße ausweichen musste. Dabei habe der die Kontrolle über den Wagen verloren und sei dann gegen zwei Bäume geprallt.



Ein Wildunfall also? Die Beamten hatten offenbar einen anderen Verdacht. Sie führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 0,38 Promille. Zusätzlich wollten sie einen Drogenschnelltest machen. Der 41-Jährige sollte dazu eine Urinprobe abgeben. Etwas abseits der Unfallstelle füllte der Mann den Becher und gab diesen den Beamten zurück. Wie die Polizei mitteilte, war der Inhalt des Bechers allerdings eine klare, kalte und geruchslose Flüssigkeit – mit anderen Worten: Wasser.



Der Tonfall wurde nun deutlicher: Der Bad Zwischenahner musste eine zweite Probe abgeben – ohne, dass er tricksen konnte. Und siehe da: Der Schnelltest verlief positiv. Dementsprechend musste der Mann in einem Krankenhaus eine gerichtlich verwertbare Blutprobe abgeben. Spätestens jetzt hätten die Beamten wohl den Führerschein einkassiert. Das konnten sie aber nicht. Denn wie sich auch noch herausstellte, besitzt der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.