Beim Teufel wird gezockt und gereizt

„Rache ist süß“: Pfarrhaushälterin Hermine (Beate Höffmann) weiß sich mit einem Glas Wasser gegen den Küster Höll (Stefan Kenter) zu wehren. Pfarrer Teufel (rechts) sieht`s gelassen. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Zu nächtlicher Stunde wird im Pfarrhaus gezockt, gereizt, geblafft. Dazu trinkt man Schnaps, für den man sich quer durch die Botanik (schwarz)gebrannt hat. Das alles für die notleidende Kirche, die die Kohle für die Renovierung der Pfarrkirche benötigt.



Premiere hatte in Bösel die plattdeutsche Komödie „Himmel, ick dank di" im Forum der Oberschule. Erstaufführung in Bösel heißt immer auch: Nach dem ersten Akt gibt es Kaffee und Kuchen für die Senioren, für die dieser Nachmittag gedacht ist.