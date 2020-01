Bunte Teams bauen Brücken an OBS Bösel

Gute Voraussetzungen: Der bisherige Basketball-Platz bietet sich für das neue Projekt an. Davon überzeugten sich Dr. Uwe Meiners, Sebastian Hein und Jannes Janssen (Mitte von links) bei einer Besichtigung vor Ort mit Rektorin Dorothea Kuhlmann- Arends und Martin Oldiges (rechts). Schüler der Basketball-AG präsentierten ihr sportliches Können. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Jan Straub wirft mit Adrian Zager, Martin Frank und Tim Witzke ein paar Körbe. Das Basketballfeld der Böseler Oberschule ist zur Garreler Straße mit einem Fangzaun versehen, die BiB-Arena gleich nebenan. „Der Platz ist perfekt“, bescheinigt Dr. Uwe Meiners dem Standort schon bei ersten Blick optimale Voraussetzungen für „Basekts4life“: ein Streetball-Projekt, das junge Menschen bunt gemischt zusammenbringen soll, Integration und Respekt fördert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.