Standortnachteil „ländlicher Raum“?

Schwarze Bildschirme, leerer Stuhl: Andreas Lübben sieht für die Kreativbranche den ländlichen Raum als einen Standortnachteil für die Mitarbeitersuche. Neue Köpfe seien kaum zu finden. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe/Bösel. Auch wenn es erste Anzeichen für eine schwächer werdende Konjunktur gibt, am Fachkräftemangel hat sich bislang nichts geändert. Und wenn schon große Firmen in großen Städten darüber klagen, liegt die Vermutung nahe, dass es den ländlichen Raum noch viel stärker trifft.



Andreas Lübben zumindest ist sich da ziemlich sicher. „Die Leute wohnen auf dem Land und arbeiten in der Stadt, aber nicht umgekehrt“, vermutet der Geschäftsführer der IT- und Internetagentur eMotivo GmbH mit Sitz in Bösel und Jesteburg bei Hamburg. Drei Stellen hat er in Bösel zu besetzen, sucht über die Arbeitsagentur, Jobportale und Social-Media-Kanäle. Bislang erfolglos. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.