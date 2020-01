Tage des Böseler Pfarrheims sind gezählt

Wird abgerissen: Das 1977 erbaute Böseler Pfarrhaus entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Es ist soweit: In den nächsten Tagen rücken die Bagger und Lastzüge eines Abbruchunternehmens an, um das Böseler Pfarrheim an der Garrel Straße dem Erdboden gleich zu machen. An gleicher Stelle, gegenüber dem Böseler Rathaus, wird dann ein neues Begegnungszentrum der katholischen Kirche entstehen.

Das Böseler Pfarrheim steht auf historischem Grund. Keine 43 Jahre wird es beim Abbruch alt sein: erst am 29. April 1977 war hier der Grundstein für eine Altenbegegnungsstätte, ein Jugendheim und die Borromäusbücherei gelegt worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.