Neuer Platz für Gefallenendenkmal gesucht

Das 1925 errichtete Mahnmal steht dem Kreisverkehr im Weg

Schwerstarbeit: Mit Winden und Flaschenzügen richteten die Helfer den tonnenschweren Findling auf. Im Hintergrund sind der Hof Kühter (links, heute Heimathaus) und die alte Lehrerwohnung (rechts) zu sehen.Foto: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Im Jahr 1925 beschließt der 1896 gegründete Kriegerverein Bösel, den im 1. Weltkrieg gefallenen 64 Bürgern des Ortes ein Denkmal zu setzen. Ein über drei Meter hoher eiszeitlicher Findling, den man in fünf Meter Tiefe auf dem Grundstück von Heinrich Preuth, Bremersand, im Kündelmoor gefunden hatte, soll es sein. Pfarrer Franz Sommer stellt das Grundstück gegenüber der Kirche unentgeltlich zur Verfügung. Bauleiter ist der Vorsitzende Heinrich Oltmann aus Westerloh, ihm zur Seite steht Kassenführer Hermann Gelhaus.