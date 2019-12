„Gesicht der Gemeinde wurde verschönert“

Bösels Bürgermeister blickt zurück und nach vorne

Abgeschlossen: Der Böseler Dorfpark wurde 2019 völlig neugestaltet, der benachbarte Festplatz renoviert.Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. „Die Gemeinde Bösel ist finanziell gut aufgestellt", betonte Bürgermeister Hermann Block in seinem Jahresrückblick. „Dass ich das einmal so sagen kann, hätte ich vor fünf Jahren nicht gedacht." Das Polster sei allerdings auch nötig, denn die Gemeinde habe ein millionenschweres Investitionsprogramm vor sich. Gemeint ist damit unter anderem der Kreisverkehr bei der katholischen Kirche, der etwa eine Millionen Euro kosten wird.