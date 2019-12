Figur erinnert an Diffamierung durch die Nazis

Schauplatz der Böckmann-Geschichten: Die „Alte Wache“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Bösel-Osterloh. Foto: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille

Bösel. Den „Schelm aus dem Moore“, jenen Spaßmacher aus Osterloh, der eigentlich Gerhard Bley hieß, kennen viele aus dem Buch, dessen Erlebnisse in Osterloh spielen. Der Autor Dr. August Böckmann hingegen ist, obwohl er Südoldenburger war, nahezu unbekannt geblieben.

Wer das Buch liest, dem dürften die Streiche von Wachgerd durchaus Vergnügen bereiten, dem fallen in einer Geschichte jedoch auch Formulierungen entgegen, die an abstoßende antisemitische Klischees dieser Jahre erinnern. Das Buch erschien erstmals im Jahre 1944, mitten in der Zeit des nationalsozialistischen Völkermords. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Bösel:

24.12.2019 | Seelsorger zeigt sich durchaus erfinderisch