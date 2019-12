Seelsorger zeigt sich durchaus erfinderisch

Muntere Truppe: Die DJK-Schauspieler üben monatelang für sechs Auftritte. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille

Bösel. Ein Besuch bei einer Probe der DJK-Spielschar in der Oberschule belegt: Auf der Bühne wird konsequent Platt gesprochen. Plattdeutsch also sozusagen als „Amtssprache“, derb, kraftvoll, von bodenständiger Direktheit und umwerfend rauem Charme.

Es ist in diesem Fall auch Amtssprache für die Kirche, denn in diesem Jahr lässt die Spielschar Bernd Gombolds Schwank „Himmel, ick dank di" (ins Plattdeutsche übersetzt von Heino Buerhoop) über die Bretter des Forums gehen, und der hat es in sich: Die katholische Kirche gilt als durchaus wohlhabend, aber die Provinz-Pfarrei des Pastors mit dem bezeichnenden Namen Alfons Teufel (Matthias Preuth) ist so notorisch klamm, dass er das Geld für die dringend erforderliche Renovierung seiner Pfarrkirche nicht auftreiben kann.