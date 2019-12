Offenes Ohr für kleine und große Probleme

Hat schon viele Kontakte geknüpft: Sozialpädagogin Marion Schönig mit Schülern in der Mittagspause.Foto: cl

Von Claudia Wimberg

Bösel. Die Sitzung des Schülerrates läuft. Die Anschaffung eines zweiten Trampolins und einer Seilbahn werden diskutiert und sollen möglicherweise beantragt werden. Marion Schönig hört ihren jungen Teilnehmern genau zu, gönnt ihnen das Wort und möchte ihnen ein kleines Gefühl für Demokratie vermitteln. Kinder ernst zu nehmen, „ist ein ganz wichtiges Thema“, weiß die neue Sozialpädagogin an der Böseler St.-Martin-Schule, die im August ihren Dienst aufgenommen hat und sich bereits gut eingelebt hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.