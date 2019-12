Als Botschafter Gemeinde würdig vertreten

Bürgermeister Hermann Block zeichnet 21Künstler und Sportler der unterschiedlichsten Disziplinen aus

Aushängeschilder für Bösel: Bürgermeister Block (rechts) zeichnete 21 Athleten und Künstler aus.Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Für ihre Erfolge im vergangenen Jahr wurden erfolgreiche Athleten aus den verschiedensten Sportarten und Schmiede-Vizeweltmeister in einer Feierstunde im Heimathaus mit Urkunden, Gutscheinen und „Flachgeschenken" sowie einem Essen gewürdigt. Bürgermeister Hermann Block bezeichnete die ausgezeichneten Athleten und Künstler als „Botschafter der Gemeinde", auf die man stolz sei: „Mit euren großartigen Erfolgen und dem sympathischen Auftreten auf großen Wettkämpfen habt ihr unsere Gemeinde würdig vertreten."