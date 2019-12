Und täglich nerven die langen Schlangen

Die Hauptkreuzung in Bösel: Die Verwaltung hat die Planungen für einen Kreisverkehr angekurbelt. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Und täglich nervt das Warten an Bösels Hauptkreuzung neben der Kirche, wo die L35 das Dorf teilt. Wer in den anderen Teil der Gemeinde will, verweilt dort länger als ihm lieb ist, besonders im Frust des Feierabendverkehrs. Auch Gerd Bley aus dem Norden kennt das Problem, dass sich hier der Verkehr oft und beständig klumpt und hatte deshalb in der Bürgerfragestunde eine Frage an die Gemeinderatsmitglieder: „Wann kommt endlich eine Lösung? Wann kommt der Kreisverkehr?"