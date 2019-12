Konfliktgeladenes Hindernis ausgeräumt

Beschlossene Sache: Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets erfolgt über die Franz-Meyer-Straße. Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Mit einem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan hat der Böseler Gemeinderat in seiner Jahresabschluss-Sitzung das „Gewerbegebiet Südkamper Ring“ endgültig auf den Weg gebracht. Die Flächen liegen östlich der Thüler Straße (K300) und nördlich der Straße „Südkamper Ring“.



Als Kompensationsfläche wurde unter anderem eine Fläche in der Gemeinde Schwerinsdorf im Landkreis Leer herangezogen. Ein konfliktgeladenes Hindernis hatte die Kommune bereits im Vorfeld beseitigt, indem sie im angrenzenden Gewerbegebiet von der Firma „fm Büro-Möbel“ eine Fläche erworben hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

