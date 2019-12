Drogen sollten nach Bösel geschmuggelt werden

Symbolfoto: dpa

Bösel/Oldenburg (ma). Wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Rauschgift muss sich seit Mittwoch ein 43 Jahre altes Mitglied einer international agierenden Drogenbande vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zusammen mit anderen Bandenmitglieder rund 40 Kilogramm Marihuana von Holland nach Deutschland geschmuggelt zu haben, wobei ein Großteil der Drogen für Bösel bestimmt war.



Der jetzige Angeklagte war im vorigen Jahr in Belgien festgenommen worden. Nach Verbüßung einer Strafhaft in Belgien wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Er befindet sich hier in Untersuchungshaft.