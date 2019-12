Starke Nachfrage setzt Bösel unter Druck

Jetzt noch eine Ackerfläche: Hier könnten bis zu 20 neue Bauplätze im beschleunigten Verfahren entstehen. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Gemeinde Bösel unterliegt weiter dem Druck, wegen der großen Nachfrage neue Baugrundstücke auszuweisen. Sie will deshalb westlich des Flachsweges ein neues kleines Bebauungsgebiet auf den Weg bringen, denn die Nachfrage ist weiterhin groß.



Und das, obwohl jüngst die Bebauungsgebiete Bösel Nord I und II verwirklicht wurden und die ersten Erdarbeiten im gerade beschlossenen Bebauungsgebiet „Südlich der Jägerstraße" begonnen haben. Dort entstehen derzeit 100 Baugrundstücke, für die es eine Reservierungsliste mit hohen Bewerberzahlen gibt.