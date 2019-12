Standort Neuland kristallisiert sich heraus

Der Standort: Rechts neben dem Gebäude im Hintergrund könnte eine neue Kita in Bösels Norden entstehen. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Notwendigkeit einer neuen Kita sehen offenbar alle Fraktionen der Gemeinde Bösel. Auch die Größe scheint unstrittig: Es werde ein Gebäude für fünf neue Gruppe benötigt. Weitgehend einig sind sich die Fraktionen zudem über einen möglichen Standort. Nach verschiedenen Überlegungen kristallisierte sich in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr im Rathaus eine Lage in der Straße „Neuland" heraus, die im Norden Bösels von der Fladderburger Straße abzweigt.