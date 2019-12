Nacht der Nächte warmen Glanz verliehen

Bewegend: Der Gemischte Chor präsentierte Musik, die ins Ohr und ins Herz ging. Foto: Pille

Von Martin Pille



Petersdorf. „Es ist ein Glücksfall für die Gemeinde, gleich zwei Chöre zu haben“, stellte Pfarrer Stefan Jasper-Bruns fest, als nach dem Gemischten Chor am Samstag (MT berichtete) dann am Sonntagnachmittag auch der Kirchenchor Petersdorf mit Chormusik im Advent die Zuhörer auf die Vorweihnachtszeit einstimmte. Ein Gewinn für den Glanz und die Kontemplation der Weihnachtsmusik ist die begleitende Querflöte von Ruth Mammen, mit hoher Akkuratesse und Klangkultur biegsam-weich und fließend gespielt. Das gilt nicht minder für ihre Tochter Mia (13), die sowohl am Klavier mit der „Mondscheinsonate“ von Beethoven, als auch mit der Violine brillierte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.