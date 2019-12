Adventskonzert gelingt wie aus einem Guss

Überzeugten das Publikum: Die Sänger und Sängerinnen des Gemischten Chores Bösel.Foto: Pille

Bösel (pi). Dass ein Adventskonzert mehr sein kann als eine musikalische Darbietung, machte die rundum gelungene Veranstaltung des Gemischten Chores Bösel unter dem Dirigenten Adrian Langer in der gut besuchten St. Cäcilia-Pfarrkirche deutlich. Er und seine Solisten, Dr. Peter Oltmann, Claudia Grafe, Marlies Mammen, Monika Pille, Christine Grafe, Dr. Alexander Grafe, Eva-Maria Speckmann-Mammen sowie Margret Apke-Jauernig, die die Einstudierung übernommen hatte, setzten am Ende des Jubiläumsjahres –der Chor wurde 150 Jahre alt- viele Glanzlichter voll melodischer Klangschönheit.