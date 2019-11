IG Metall will Tarifvertrag mit fm Büromöbel

Protestaktion: Mitglieder der IG Metall fordern die Geschäftsführung von fm Büromöbel auf, Verhandlungen über einen Tarifvertrag zu führen. Foto: IG Metall

Bösel (mt/hsx). Rund 50 Beschäftigte der fm Büromöbel GmbH in Bösel hatten sich am vergangenen Donnerstag über mehrere Schichten verteilt vor den Toren ihres Unternehmens versammelt. Sie wollten mit ihrer Aktion die Geschäftsführung der Firma darauf aufmerksam machen, dass sie mit der IG Metall Verhandlungen über einen Tarifvertrag führen und aufnehmen solle.



Die Geschäftsführung des Unternehmens habe, so die IG Metall in einer Pressemitteilung, „nach konstruktiven Sondierungsgesprächen“ im September mitgeteilt, dass sie keine Verhandlungen mit der IG Metall aufnehmen werde. Christopher Moormann, einer der Geschäftsführer des Unternehmens, will die Vorwürfe so nicht stehen lassen. Die Zusammenarbeit mit der IG Metall würde, so sein Argument, den Mitarbeitern keine Vorteile bringen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.