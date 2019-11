Vehnemoor bietet Kranichen Schutz

Im Anflug: Kraniche im Vehnemoor. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Das Naturschutzgebiet Vehnemoor im Norden Bösels: grünschwarze Tümpel, in denen das Wasser ohne Bewegung steht wie vergossenes Öl, Kolken schimmern undurchsichtig. Kein Fremdgeräusch stört. Doch plötzlich wird es laut im Moor, lautes Tröten und Trompeten. Und dann sieht man es vor der untergehenden Sonne: das großartige Schauspiel ziehender Kraniche in keilförmiger Flugformation. Das Vehnemoor ist das westlichste ihrer Rastregionen in Deutschland. Begünstigt durch die zunehmende Renaturierung können seit einigen Jahren steigende Zahlen im Vehnemoor beobachtet werden. Die Bedeutung des Vehnemoores auf der westeuropäischen Zugroute wird daran deutlich, dass 2011 einen Rastbestand von 1582 Kranichen gezählt wurde.