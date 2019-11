Keinohrhase trifft auf feurige Geschichten

Feuerwehrgeschichten: Vorgetragen und erzählt von Willi Schröder, Mitglieder der Böseler Feuerwehr. Unter seinen Zuhörern auch Schulhund Diego. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel/Nordkreis. Feuerwehrgeschichten haben am Donnerstag die Viertklässler der Böseler St.-Martin-Schule in Atem gehalten. Mal spannend vorgelesen, mal frei erzählt. Denn wenn sie schon mal einen echten Feuerwehrmann zu Besuch haben, gibt es an ihn natürlich jede Menge Fragen. Willi Schröder beantwortete sie gerne und nahm sich die Zeit für seine kleinen Zuhörer, darunter auch Schulhund Diego. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages war der Böseler einer von vier Vorlesern, die einen Morgen lang zu Gast in der Grundschule waren.