Unfall in Bösel: Drei Verletzte

Foto: Beeken

Bösel (den). Bei einem Unfall in Bösel sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei an der Unfallstelle befuhr eine 18-jährige Scoda-Fahrerin aus Prenzlau mit ihrem Beifahrer die Jägerstraße in Richtung Garreler Straße. Nach Zeugenaussagen fuhr sie im Kreuzungsbereich ungebremst auf die Garreler Straße auf und übersah den Mercedes eines 29-Jährigen aus Garrel. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß. Der Mercedes-Vito blieb nur wenige Meter vor einer angrenzenden Hauswand stehen.



Alle drei Unfallbeteiligten mussten vor Ort ärztlich versorgt werden und kamen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. Insgesamt waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei im Einsatz. In beide Richtungen bildeten sich zeitweise lange Rückstaus, da nur eine Spur befahrbar war. Nach ersten Einschätzungen entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

