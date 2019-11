Teufelskreis der Kinderarmut durchbrechen

Scheckübergabe: Hans Budde (von links), Werner Fuhler, Martin Pille, Dr. Annette Oltmann, Bettina Theilmann und Franz Rielmann nach dem St.-Martin-Essen. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Bösel. Es war wieder ein köstlicher Gaumenschmaus, der zudem der guten Sache diente. Die beiden Köche des Heimathauses Bösel, Franz Rielmann sowie Andre Beier und ihr Team, servierten bei der siebten Auflage des Böseler St-Martin-Benefiz-Essen den rund 140 Gästen im Heimathaus leckere Gerichte. Nach dem Menü konnte der Initiator des Benefiz-Essens, Martin Pille, an die Organisation „Zusammen in Bösel (ZiB)“ und an die „CarLa“-Tafel (Caritas-Lebensmittelausgabe) jeweils 3500 Euro überreichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.