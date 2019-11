Mehrmaliges Lesen hat sich gelohnt

Einstimmiger Gewinner: Dr. Wilko Lücht setzte sich gegen zahlreiche andere plattdeutsche Autoren durch. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Der niederdeutsche Autor Dr. Wilko Lücht hat den 23. Preis der „Borsla Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur“ erhalten. Das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro errang der 37-Jährige Schreiber, der aus dem ostfriesischen Warsingsfehn stammt und in Trier lebt, für sein literarisches Feature „Folrich Heinen Cordes of Wat wi wat in d` Reken hebben“.



Das Stück wurde aus einigen Dutzend Einsendungen von der Jury ausgesucht. Deren Mitglied, Erhardt Brüchert, der das sehr „Prahlspreken" hielt, war hellauf begeistert: „So etwas haben wir bislang noch nicht gehabt".