Lebensbrunnen als Vision vom Ort des Heils

Ort zum Verweilen: Der Lebensbrunnen lädt den Betrachter zum Meditieren ein. Foto Pille

Von Martin Pille

Bösel. Sein 30-jähriges Bestehen begeht in diesen Tagen der Böseler „Lebensbrunnen“ vor der katholischen Pfarrkirche St. Cäcilia. Er entstand 1989, als die Böseler Volksbank ihr 100-jähriges Bestehen zum Anlass nahm, ihn zu stiften. Die Brunnen, die heute gebaut werden, sind meist weit entfernt vom ursprünglichen Nutzeffekt, sie dienen eher der Repräsentation. Der „Lebensbrunnen“, der damals von Bösels ehemaligem Dechanten Paul Horst eingeweiht wurde, soll eine „Anlage mit Aufforderungscharakter sein, nachzudenken über das menschliche Heil“, sagte Herbert Bley damals bei der Einweihung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.