Bösel: Putenmaststall gerät in Brand

Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Aus bislang ungeklärter Ursache ist Freitagvormittag ein leerer, eingestreuter Putenmaststall in Bösel in Brand geraten. nach Angaben der Polizei wurden die Flammen am Gebäude in der Straße Am Wittenberg gegen 10.34 Uhr entdeckt. Bei dem Feuer verletzte sich ein Feuerwehrmann, er wurde wohl von herabfallenden Steinen getroffen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 150.000 Euro. Die Ermittlunge zur Ursache dauern an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.