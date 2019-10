Klinker für Stadttore in Westerloh gebrannt

Böseler erhielt vor 50 Jahren ein eigenes Wappen / Drei Ziegel und zwei Moorspaten würdigen Geschichte

Das Torfwerk Vehnemoor: Hier fanden die Menschen aus den verlorenen Gebieten im Westen nach dem Krieg Brot und Lohn. Foto: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die Gemeinde Bösel erhielt vor 50 Jahren ein eigenes Wappen. Wer es heute am neuen Rathaus oder schwarz-weiß im Internet entdeckt, wird die Begründung für die heraldische Gestaltung kaum entziffern können, denn erst die Farben machen letztendlich die historische Verflechtung Bösels im Dunkel der Geschichte deutlich.