Politiker im „Schmuckkästchen“ begrüßt

Ein Blick durch die Essensausgabe: Mitglieder des Böseler Rates bereisten mit Bürgermeister Hermann Block (rechts) und Fachbereichsleiter Josef Runden alle drei Schulen im Gemeindegebiet. Erste Station war die St.-Martin-Schule, wo Schulleiterin Rita Schorling (Mitte) die Vertreter begrüßte und ihre Schule mit der neuen „Villa Kunterbunt“ vorstellte. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Bösel. Stühle in drei Farben, gestreifte Tischdecken, bunte Becher und eine kindgerechte Deko: Im „Schmuckkästchen unserer Schule“ hat Rektorin Rita Schorling Vertreter aus Politik und Verwaltung begrüßt.

Die St.-Martin-Schule war die erste Station während der ratsoffenen Schulbereisung, die die Böseler Fraktionsmitglieder gemeinsam mit Bürgermeister Hermann Block und Mitarbeiter Josef Runden, zuständig für Bildung und Kultur, unternahmen.