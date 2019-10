„Kinder trösten, aber nicht vertrösten“

Kein Tabu-Thema: Marlies Steenken (rechts) brachte mit ihren Kolleginnen auch den Petersdorfer Schülern Tod und Trauer nahe. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Petersdorf. „Gib mir etwas Sicherheit“, heißt das Projekt des Malteser Hospizdienstes Friesoythe, das die Mitglieder für Grundschulen anbieten. Projektleiterin Marlies Steenken und die ehrenamtlichen Begleiterinnen Andrea Schwantje, Margot Ohms und Silke Bührmann haben sich in den vergangenen drei Tagen mit Viertklässlern der Grundschule Petersdorf getroffen, um Krankheit, Tod und Sterben als „wichtige normale Lebensthemen“ zu vermitteln. Über Inhalte und Ziele informiert Marlies Steenken im MT-Interview. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

