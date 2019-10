„Kleinen Mann“ nie aus den Augen verloren

Ursprung: das Elternhaus von Pfarrer Bernard Aumöller im Böseler Ortsteil Aumühlen. Foto: Archiv Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Ein Hagelschlag hatte die Ernte nahezu vernichtet. Pfarrer Bernard Aumöller mit der Monstranz voran schritt an Fronleichnam durch die zerstörten Flure. Angesichts der Not der Bauern reckte er sie gen Himmel und sagte auf Platt: „Herr, wathess du maoket! Dei armen Buren. Wovan schöllt sei nu läwen? Ick will di maolhochbörn, dann kannst du dat bäten äöwerkieken. Herr, datmoss du deiLüeweddersägnen!“



Es mag eine Legende sein, die aus dem Grau der Geschichte kommt, Nostalgie gar, die zu Ende gehende Abschnitte zusätzlich freundlich färbt. Dennoch: Kaum eine Anekdote kennzeichnet das Wirken Bernard Aumöllers, der am 18. April 1845 zum ersten Pfarrer von St. Mauritz zu Münster ernannt wurde, treffender als diese.Seine Fürsorge galt den Alten, Kranken und den Armen.