Politik schiebt „Perle des Südens“ an

Fall für die Abrissbirne: Der Siegersche Stall muss der neuen Wohnbebauung weichen. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr hat jetzt einstimmig einen Vorschlag für die Verkaufspreise der Grundstücke im neuen Bebauungsplan „Südlich der Jägerstraße“ (ehemals Siegersche Flächen) festgelegt. Entlang der Umgehungsstraße, der K300, wurden die Grundstücke in zwei Kategorien aufgeteilt.



Im nördlichen Bereich, abknickend zur Straße Am Hook, ist auf acht Grundstücken Mietwohnungsbau vorgesehen. Sie sollen 135 Euro pro Quadratmeter kosten. Eine Vergabe-Kommission soll auf „vernünftige planerische Ansichten der Gebäude" achten, hieß es. So sind sogenannte Staffelgeschosse dort nicht zugelassen.