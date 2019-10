Sanierung löst höhere Investitionen aus

Verkehrsbrennpunkt: Für die politischen Gremien hat ein Kreisel an der Kreuzung bei der Pfarrkirche höchste Priorität. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Mit einem Satzungsbeschluss des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Bösel“ ist die Gemeinde der Erneuerung des Ortszentrums mit der Bahnhofstraße als „Hauptbaustelle“ ein ganzes Stück näher gekommen.



Das Sanierungsgebiet umfasst auch angrenzende Gebiete von der Overlaher Straße bis zur Rosenstraße. Insgesamt wurde das Sanierungsgebiet von ursprünglich 17,3 Hektar auf 11,7 Hektar reduziert, weil für einige Grundstücke kein Sanierungsbedarf mehr erkennbar war, so an der Eichendorffstraße, der Schillerstraße und an der Straße „Am Dorfpark“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.