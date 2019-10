Bösel: Baum stürzt auf Haus

Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Drei Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Bösel in zwei Tagen: am Freitagnachmittag ging ein kurzes heftiges Gewitter über Bösel nieder. Neben den Starkregenfällen kam es auch zu extremen Sturmböen, denen ein Baum direkt vor dem Wohnhaus in der Dorfstraße der Bauernschaft Glaßdorf nicht standhielt. Er fiel auf das Dach des Gebäudes und beschädigte es erheblich, wie der Pressesprecher der Wehr, Markus Tholen, erläuterte.



Die Feuerwehr befreite das Dach von der Last des Baumes und deckte es notdürftig ab. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert. 20 Mann der Wehr waren zwei Stunden im Einsatz. Zuvor hatten sie bereits die Georg-Hoes-Straße in Glaßdorf von einem weiteren Baum befreit und tags zuvor einen Keller in der Willohstraße nach einem Rohrbruch ausgepumpt.

