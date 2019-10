Erstmals in Geschichte „Gebergemeinde“

Bösels Bürgermeister Hermann Block (Foto: Archiv/Gemeinde Bösel)

Von Claudia Wimberg



Bösel. Gewerbegrundstücke sind rar, auch Bauland wird in Bösel dringend gebraucht. Die Gemeinde will der „unbändigen Nachfrage“ Rechnung tragen und das Baugebiet „Südlich der Jägerstraße“ schnellstmöglich entwickeln. Einer der Hauptgründe für einen Nachtragshaushalt, der „nach langen Überlegungen“ zunächst auf- und nun vorgestellt wurde. Für die Erschließung müssen 2019 zusätzlich rund 770000 Euro aufgebracht werden, rund 860000 Euro als zusätzlich Verpflichtungsermächtigung in 2020. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,4 Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt soll bis zum Frühjahr fertiggestellt werden.



Was die Finanzlage der Gemeinde insgesamt angeht, haben sich „die Erträge deutlich nach oben entwickelt", kommentiert Bürgermeister Hermann Block das Zahlenwerk. Bösel sei mit Blick auf den Finanzausgleich erstmals in der Geschichte „Gebergemeinde, was man eigentlich nur aus dem Südkreis kennt."