Mit Verwarngeld „Taten sprechen lassen“

Ticket zur Probe: Die Technik für die mobilen Geräte, die die Außendienstmitarbeiter der Gemeinde Bösel künftig mit sich tragen, ist installiert. Ab 1. November dürfen sie es nicht mehr nur bei freundlichen Hinweisen belassen Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. Auf die freundliche Ansprache folgt das Verwarngeld. „Wir wollen jetzt auch Taten sprechen lassen und zeigen, dass wir es ernst nehmen“, informierte Reiner Hollje, Allgemeiner Vertreter des Böseler Bürgermeisters, über die Erweiterung des ordnungsbehördlichen Außendienstes.



Seit Juni sind die beiden Vollzugsbeamten Gerhard Gedanitz und Michael Schnaars in der Gemeinde unterwegs, um Fehlverhalten zu registrieren. Doch bislang wurden Verstöße wie Falschparken ausschließlich mit einem schriftlichen Hinweis und der Bitte um verkehrsgerechtes Verhalten kommentiert. Ab dem 1. November sind die beiden Mitarbeiter befugt, auch „Tickets" auszustellen.