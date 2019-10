Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Schwer verletzt worden ist der Besitzer eines landwirtschen Betriebes in Bösel bei einem Betriebsunfall am Freitagnachmittag. Das Unglück ereignete sich nach ersten Erkentnissen, als der Mann mit einer Praktikantin und einer Auszubildenden einen Kalkstreuer bewegen wollte und unter dem gekippten Fahrzeug eingeklemmt wurde.



Als die Freiwillige Feuerwehr und der Notarzt eintrafen, war es Ersthelfern bereits gelungen, den Verletzten aus der prekären Lage zu befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Neben den übrigen Rettungskräften war auch das Kriseninterventionsteam im Einsatz, um die Angehörigen und Angestellten zu betreuen.



Während des Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz gerufen. In einer Torffabrik in Edewechterdamm hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen. Sie war ausgelöst worden, weil in unmittelbarer Nähe Schweißarbeiten durchgeführt wurden. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.