Die Liebe zum RX 7 vereint sie: Mazda-Freunde aus ganz Deutschland kamen am Wochenende in Bösel zusammen. Foto: Martin Pille

Von MArtin Pille



Bösel. Porschefahrern klingt er eher wie ein Soundmix aus Nähmaschine und Staubsauger, ein wahrer „Aficionado" des kultigen Mazda-RX-7-Sportwagens indes lässt sich nicht beirren: Für ihn hat er den typischen Wankel-Klang aus tiefem Grollen, das sich bei höheren Drehzahlen mit leichtem Bollern und Röhren mischt. „Denn wahrer Fahrspaß kommt nicht nur durch Beschleunigung zustande, auch der Sound spielt eine wesentliche Rolle", erklärt einer der Fahrer.