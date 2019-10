Auf Ausbildungsbörse Traumberuf finden

Laden zur vierten Jobbörse ein: Die Böseler HGV-Mitglieder Andreas Frye (links) und Matthias Schöning mit ihren Friesoyther HGV-Kolleginnen Marion Arnkens (Zweite von rechts) und Heidi Holtwessels. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel/Friesoythe. Die Resonanz war mit rund 500 bis 600 Schülern positiv, das Feedback der Betriebe ebenfalls. „Hier und da gab es kleine organisatorische Verbesserungsvorschläge, aber ansonsten kommt die Ausbildungsbörse gut an“, betonte Matthias Schöning. Gemeinsam mit seinem HGV-Vorstandskollegen Andreas Frye sowie Marion Arnkens und Heidi Holtwessels vom HGV Friesoythe traf sich der Unternehmer am Montag zum Ortstermin in der Böseler BiB-Arena. Die Sporthalle ist erneut Schauplatz der vierten Veranstaltung unter dem Motto „Jung Bildung Beruf“ zu der die Gastgeber am Freitag, 24. Januar, einladen.



Vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe in Stadt und Gemeinden sind gefragt, sich zu beteiligen. Anmeldungen sind noch bis zum 25. Oktober möglich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.