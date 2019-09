Böseler Wallfahrer radeln nach Bethen

Auf geht‘s: 74 Radfahrer brachen am Sonntag zur Wallfahrt nach Bethen auf. Foto: Dennis Beeken

Von Dennis Beeken

Bösel. Mit dem Leitgedanken „Gott schenke dir Rückenwind" brachen 74 Teilnehmer in Bösel am Sonntagmorgen zu einer Fahrrad-Wallfahrt nach Bethen auf. Viel Rückenwind gab allerdings es nicht, dafür aber strahlenden Sonnenschein, als Pfarrer Stefan Jasper-Bruns Wallfahrer an der Böseler Grundschule in Richtung Petersdorf auf die Reise schickte, wo noch weitere Teilnehmer warteten. Dort gab es auch den Reisesegen für die rund 15 Kilometer lange Tour.