Preis der MT geht an Daniela Marschall

„Preis der Münsterländischen Tageszeitung“: Daniela Marschall nahm ihn aus den Händen von Constanze Höffmann entgegen. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Wer die abschließende Springprüfung M mit einem Stechen beim Reitturnier in Bösel für sich entscheidet, ist „Königin“ oder „König“ der Veranstaltung. Als würdig erwies sich „Quite Dynamite“ das Pferd von Lisa Kleine Lamping vom Reit- und Fahrverein Lindern: Als letzte Starterin im Stechen übertrumpfte sie Routinier Otto Vaske (RG Klein Roscharden) mit „I know it“ und verwies ihn auf den zweiten Platz. Irena Westerholt belegte bei diesem „Preis der Gemeinde Bösel“, dem „Christa-Götting-Gedächtnis-Springen, mit „Royal Swing“ denkbar knapp den dritten Rang.



„Über die Zeit" musste der Wettbewerb um den „Preis der Münsterländischen Tageszeitung" entschieden werden. Letztlich siegte Daniela Marschall vom RSC Handorf-Langenberg auf „La Püppi" .