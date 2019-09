Auf „Voopie“ holt Nicole Willenborg Sieg

Siegreich: Nicole Willenborg siegte in der Springpferdeprüfung Klasse A auf „Voopie“. Wertungsrichterin Katja Beck (links) und Turnierchefin Sandra Lübbe gratulierten Reiterin und Pferd. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Nicole Willenborg von der Reit- und Fahrgemeinschaft Falkenberg riss die Arme hoch und jubelte. Strahlend nahm sie am Freitagmittag die Gratulation von Turnierchefin Sandra Lübbe und Wertungsrichterin Katja Beck aus Lindern für ihren Sieg in der Springpferdeprüfung Klasse A auf ihrem Schimmel „Voopie“ entgegen. Überwiegend sonniges Wetter bescherte dem Reit- und Fahrverein Bösel bereits am ersten Tag des Reitturniers einen guten Besuch und herausragende sportliche Leistungen. Am Samstag geht es bereits ab 7Uhr weiter mit dem Stilspringwettbewerb Klasse L, dem „Preis der Münsterländischen Tageszeitung“ und am Nachmittag mit der Springprüfung Klasse M. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Bösel:

13.09.2019 | „Fronen Hoff“ ist endgültig Geschichte