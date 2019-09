„Fronen Hoff“ ist endgültig Geschichte

Bagger am Werk: Das Osterwieksche Haus im Böseler Ortskern wird abgerissen. Foto: Pille

Bösel (pi). In Bösel ist am Donnerstag das Osterwieksche Haus neben der Volksbank abgebrochen worden. Damit endet die traditionsreiche Geschichte des Bauernhofs „Fronen Hoff“, die sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. 1978, nach dem Tod von Hans Osterwiek, hatte die Familie den Bauernhof aufgegeben. Einen Teil des Hofplatzes kaufte die Gemeinde und integrierte ihn in den heutigen Dorfpark. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.