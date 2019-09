Für Turnierplaner bricht „drocke Tied“ an

Alle packen mit an: Die Helfer des Böseler Reitvereins legen letzte Hand an für das Reitturnier, das in Kombination mit Kreismeisterschaften von Freitag bis Sonntag stattfindet. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Für Sandra Lübbe, Anne Willer und deren Teams ist jetzt die „drocke Tied“ angebrochen: Von Freitag bis Sonntag, 13. bis15. September, richtet der Reit- und Fahrverein nicht nur sein großes Reitturnier aus, gleichzeitig werden auch die Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes Oldenburger Münsterland auf der Böseler Anlage ausgetragen. Anne Willer verantwortet die Verpflegung der Teilnehmer rund um die Uhr, immerhin sind 1500 Nennungen für drei Turniertage zu bewältigen. „So viele hatten wir noch nie“, sagt Lübbe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

