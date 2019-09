Vor der Heimreise gibt es noch Pokale

Euro-Präsident Hermann Block (links), der stellvertretende Landrat Bernd Möller (Mitte) und Euro-Geschäftsführer Andreas Lübben (rechts) überreichten den Scheck an den Dirigenten des Blasorchesters Essen, Ulrich Niemann. Den Pokal nahm der zweite Vorsitzende Dirk Winhuysen in Empfang. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Bösel. Mit sinfonischer Blasmusik aus allen möglichen Genres, die facettenreich vorgetragen wurde, überzeugte das Blasorchester Essen die Jury. Der Verein hat etwa 70 Aktive, auffallend ist deren Instrumentenvielfalt. Neben dem Riesenpokal aus den Händen des stellvertretenden Schirmherrn Bernd Möller, der den verhinderten Landrat Johann Wimberg vertrat, gab es im bis auf den letzten Platz besetzten Festzelt einen 3000-Euro-Scheck.



Euro-Musik-Tage-Geschäftsführer Andreas Lübben und der Präsident des Vereins, Bösels Bürgermeister Hermann Block, überreichten im Festzelt die übrigen Pokale, bevor die Musikgruppen sich auf den Heimweg machten.