Mit Pauken und Trompeten durch Bösel

Bösel. Mit dem großen Umzug von mehr als tausend Musikern sind am Sonntag in Bösel die Euro-Musik-Tage zu Ende gegangen. Strahlendes Sonnenwetter und Musik „an allen Ecken und Kanten“ prägten das Ortsbild von Donnerstag bis Sonntag. Krönender Abschluss war der Umzug vor tausenden von Zuschauern.



Alles, was an Kapellen, Musikzügen, Majoretten und Musikkorps zu den 57. Musiktagen nach Bösel gekommen war, ging auf die Straße. Ob das „Swing-Orchestre Bigband àta“, die „Safari Accordions“ (beide aus Tschechien) oder die litauische „Brassband Sklepucini“: Alle zogen mit Pauken und Trompeten über Bösels Straße durch den festlich geschmückten Ortskern und hinein ins Parkstadion. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

