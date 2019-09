Neues Gewand für Dorfpark

Einweihung: Bürgermeister Hermann Block zerschnitt mit einem kleinen Helfer symbolisch das Band über der Brücke des Weihers im neugestalteten Dorfpark in Bösel. Foto: Martin Pille

Bösel (pi). Mit einer schlichten Einweihungszeremonie am Rande der Euro-Musiktage ist jetzt in Bösel der renovierte Dorfpark offiziell wiedereröffnet worden. Der mit großem Aufwand wiederhergestellte Mittelpunkt des Ortes hatte seinen Betrieb bereits vor Monaten wieder aufgenommen und zeigte auch am Euro-Wochenende seine „volle Funktionalität“, so Bürgermeister Hermann Block in seiner ausführlichen Rede. Durch die Neugestaltung habe der Park „ein neues Gewand bekommen“, sagte Block. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.