Publikum erlebt turbulente Verwicklungen

Petersdorfer Schützenbruderschaft liefert sich Abend spannende Wettkämpfe mit dem Euro-Team

Samba tanzen mit dem Pastor: Pfarrer Stefan Jasper Bruns (rechts) und Schützenchef Markus Stammermann lieferen sich mit Tom Bartels und Matthias Killing ein Tänzchen. Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel.Es kommt auf die richtige Technik an, und die hatte bei diesem Spiel das Euro-Team: 66 Meter sind auf einer Klebebandrolle und die mussten je zwei Team-Mitglieder um die Wette abwickeln. Verwicklungen waren zur Gaudi der Zuschauer im vollbesetzten Euro-Zelt inbegriffen, denn die Streifen wirken mit Acrylatklebstoff. Und die bleiben gerne hängen und haften sich überall an, wo es die Kombattanten nicht haben wollten. Erst recht nicht, wenn die Gesamtzeit ausschlaggebend für den Sieg ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.