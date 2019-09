„Wir sind die Musikgemeinde der Region“

57. Euro Musiktage offiziell eröffnet

Eröffneten die 57. Euromusiktage: Die litauischen „Brassband Sklepucini“ mit Festrednerin Silvia Breher, dem stellvertretenden Landrat Bernd Möller, Euro-Präsident Hermann Block, Maskottchen „Eubo“ sowie Geschäftsführer Andreas Lübben (vorne von links). Foto: pi

Von Martin Pille



„Sveiki atvyke i Lietuva - Willkommen Litauen"! Die Euro-Musiktage in Bösel haben schon viele Brücken in die europäische Welt gebaut – in seiner 57. Ausgabe blicken sie nun weiter gen Norden: Schwerpunkt des Musikfestivals ist Litauen. Die Euro-Musiktage trügen dazu bei, „dass junge Menschen weltoffen in das Leben starten und in ihrem Leben die ganze Welt im Blick haben". Als Ziel gelte, dass durch die Verständigung, Begegnung und interkulturelles Lernen Vorurteile und Grenzen abgebaut und ein kultureller Austausch ermöglicht werde.