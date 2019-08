Benzingespräche unter Oldtimer-Fans

DKW-Motorradclub Deutschland trifft sich in Bösel

Zweitaktgeruch und Auspuffnebel: Auf dem Innenhof von Klaus Evers trafen sich am Wochenende Fans und Fahrer von alten DKW-Motorrädern. Die weiteste Anfahrt hatte ein Ehepaar aus Schweinfurt in Unterfranken.Foto: Pille

Von Martin Pille



Bösel. Die älteste Maschine beim Treffen des DKW-Motorradclubs Deutschland in Bösel war eine DKW TB 200 aus dem Jahre 1935. Linus und Christine Ott aus Schweinfurt (Unterfranken/Bayern) hatten die längste Anfahrt und zur TB 200 auch eine Geschichte im Gepäck. Linus, den alle nur Lu nennen, kaufte vor 35 Jahren von einem Arbeitskollegen diese DKW, die man wegen des roten Tanks auch „Blutblase“ nannte. Die Maschine habe der Arbeitskollege unter einem riesigen Strohhaufen hervor gezogen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.