„Unser Sportplatz reicht gerade so aus“

Euro Bösel plant aufgrund großer Resonanz kleine Programmänderungen

Treten zum Wettstreit schon einen Tag früher an: die Majoretten-und Showgruppen, die es gerne und zahlreich zu den Böseler Euro-Musiktagen zieht. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Bösel. 38 Gruppen mit insgesamt 1315 Musikern aus acht Nationen reisen zu den Euro-Musiktagen nach Bösel. Der Vorstand um Geschäftsführer Andreas Lübben steckt mitten in den Vorbereitungen und steht aufgrund der hohen Anmeldezahlen auch vor logistischen Herausforderungen, die für kleine Programmänderungen sorgen. So findet der Wettstreit der Majoretten- und Showgruppen nach langer Zeit wieder samstags statt. Auftakt ist um 14 Uhr im Parkstadion.